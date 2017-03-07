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07 آذار 2017
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جورج وسوف ونجوى كرم يبكيان الراحل... "مش عم صدق هيك يروح نقولا كرم"

publishing date: 07/03/2017 07:30:57
episodes
جورج وسوف ونجوى كرم يبكيان الراحل... &quot;مش عم صدق هيك يروح نقولا كرم&quot;
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بعيداً عن عدسات الكاميرات، كشف موقع "نواعم" عن تفاصيل تقبّل الفنانة نجوى كرم العزاء بشقيقها الراحل نقولا كرم في صالون كنيسة السيدة في الفنار بوجود الكثير من الشخصيات الفنية والسياسية والعسكرية والامنية.
وما إن وصل الفنان جورج وسوف حتى صرخ أحد أقرباء نجوى كرم بصوتٍ عال "جئت تعزي بنقولا يا ابو وديع". وتفاجأت نجوى فسألت سلطان الطرب "لماذا عذبت حالك يا كبير؟"، وبكت بحرقة وتعانقا، فبكى الوسوف ايضاً على كتف نجوى كرم مردّداً "مش عم صدق هيك يروح نقولا كرم".
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وتحدث الموقع عن إنهيار الفنانة الجزائرية فُلة في العزاء ومساعدة المقربين لها في المشي لمصافحة نجوى والسبب هو الصداقة الكبيرة الّتي جمعتها بالراحل.
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