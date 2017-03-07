هل راح فادي حويلا ضحية إهمال في المستشفى اللبناني الكندي؟

أوضح وزيرالصحة غسان حاصباني أثناء تفقده مستشفى اللبناني الكندي الذي تعرض للتكسير من قبل اقرباء الشاب فادي حويلا أن وزارة الصحة فتحت تحقيقاً في ملف وفا​ته ، مشيراً الى ان القضاء يتابع الشكوى المقدمة من المستشفى .

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هذا، واكد وكيل المستشفى جوزيف فرح ان المستشفى لم تتقاعس في تأدية الواجب الاستشفائي تجاه الشاب فادي حويلا.