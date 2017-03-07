هل راح فادي حويلا ضحية إهمال في المستشفى اللبناني الكندي؟

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أوضح وزيرالصحة غسان حاصباني أثناء تفقده مستشفى اللبناني الكندي الذي تعرض للتكسير من قبل اقرباء الشاب فادي حويلا أن وزارة الصحة فتحت تحقيقاً في ملف وفاته ، مشيراً الى ان القضاء يتابع الشكوى المقدمة من المستشفى .
هذا، واكد وكيل المستشفى جوزيف فرح ان المستشفى لم تتقاعس في تأدية الواجب الاستشفائي تجاه الشاب فادي حويلا.