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07 آذار 2017
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هل راح فادي حويلا ضحية إهمال في المستشفى اللبناني الكندي؟

publishing date: 07/03/2017 09:00:00
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المؤلف:
إدمون ساسين
إدمون ساسين
@edmondsassine
إدمون ساسين - مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، مجاز في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية
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أوضح وزيرالصحة غسان حاصباني أثناء تفقده  مستشفى اللبناني الكندي الذي تعرض للتكسير من قبل اقرباء الشاب فادي حويلا أن وزارة الصحة فتحت تحقيقاً في ملف وفا​ته ، مشيراً الى ان القضاء يتابع الشكوى المقدمة من المستشفى .

 

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هذا، واكد وكيل المستشفى جوزيف فرح ان المستشفى لم تتقاعس في تأدية الواجب الاستشفائي تجاه الشاب فادي حويلا. 

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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