روسيا تنفي أمام محكمة العدل الدولية اتهامات كييف لها بدعم "الإرهاب"

نفت روسيا الثلاثاء امام محكمة العدل الدولية اتهامات كييف بانها "ترعى الارهاب" وتنتهك معاهدات عبر دعمها انفصاليين في شرق اوكرانيا معتبرة أن لا أساس "قانونيا ولا واقعيا" لها.

وأكد مدير الشؤون القانونية لدى وزارة الخارجية الروسية رومان كولودكن للمحكمة في لاهاي أن "روسيا تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها وفقا للمعاهدات التي تعتمد عليها أوكرانيا الآن" في قضيتها التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وحثت كييف الاثنين أعلى محكمة أممية على إصدار أمر للقيام باجراءات عاجلة لإحلال الاستقرار في شرق البلاد الذي يشهد نزاعا داميا.