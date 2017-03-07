علاجات منزلية سهلة وفعالة للتخلص من الجدري

الجدري هو مرض يصيب الجلد وينتج عن فيروس معدي يصيب المريض ويتسبب بظهور بثور وندب على الجلد، كما ينتشر في كل أنحاء الجسم.



ولا يوجد أي نوع من الأدوية لمعالجة هذا المرض بل تستخدم بعض المراهم للتخفيف من الحكة والألم نتيجة البثور.

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وما لم تعلموه من قبل هو أنّ الكثير من الأمور داخل منازلكم تُشكل علاجًا فعالاً وسريعًا للتخلص من هذا المرض، وسنطلعكم عليها في ما يلي:



- يساعد صودا الخبز (البايكنغ صودا) المرضى المصابين بالجدري بالتخلص من الحكة.



ما عليك فعله هو تذويب نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز في كوبٍ من المياه ومن ثم تغميس قطعة من القماش في المزيج قبل وضعها على البثور والندبات الموجودة في أنحاء جسمك (بإمكانك أيضًا إضافة كوب من صودا الخبز إلى المياه في حوض الإستحمام).



- تماماً كصودا الخبز، يُخفّف الشوفان الحكة التي يُسببها مرض الجدري.



ضع حبوب الشوفان في الخلاط ومن ثم أضف المسحوق إلى المياه في حوض الإستحمام.



- يمكنك إضافة الملح الإنكليزي أيضًا إلى حوض الإستحمام لأنه يحتوي على كبريتات الماغنيسيوم التي تساعد في التخلص من الإلتهابات وتهيج البشرة.



- للعسل خصائص مضادة للإلتهابات تعمل بشكلٍ فعّال على البثور والندبات كما يساعد العسل على تطهير الجلد منها ما يؤدي إلى شفائها بالكامل.



طبق العسل الطبيعي على البثور والندبات المنتشرة في أنحاء جسمك.



- يمنع الخل البني انتشار العدوى وذلك بفضل حمض الخليك الذي يسرّع عملية جفاف البثور.



أضف نصف كوب من الخل البني إلى حوض الإستحمام.