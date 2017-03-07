طريقة سهلة جداً لتحضير مخلل الأفوكادو

إذا كان لديك في مطبخك بضع حبات افوكادو غير ناضجة، بإمكانك تحويلها إلى مخلل لذيذ بطريقة سهلة وسريعة.



تتعدّد وصفات كبيس الافوكادو والخيار لكن لكلّ شخص طريقته المفضّلة. إليكم هذه الطريقة السهلة:



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يحتاج تحضير كبيس الأفوكادو إلى المقادير التالية: يحتاج تحضير كبيس الأفوكادو إلى المقادير التالية:



- خل التفاح



- ماء



- عسل



- ملح



- بهارات



بإمكانك إضافة الفلفل الحار والفلفل الحار المجفف إلى هذه المكونات إذا كنت لا تفضّلين المذاق الحلو.



- لتحضير ماء المخلل، ضعي المكونات في وعاء واتركي المزيج على النار حتى يغلي.