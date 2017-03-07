بالفيديو: شابة تتعرّض لحادثة خطيرة أثناء التسوّق

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو بكثافة لشابة تعرّضت لحادث عندما كانت تستخدم الدرج الكهربائي داخل مجمع تجاري في ماليزيا.



وخلال التسوق في مجمّع "صانواي بيراميد" التجاري في مدينة كوالالمبور الماليزية، طرأ عطل على السلم الكهربائي ما أدى إلى تمزّق جلد ساق الشابة.

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وفورًا، هرع روّاد المجمع لمساعدة الشابة فيما كانت الدماء تسيل من ساقها قبل وصول الطاقم الطبي للإعتناء بها.



وتفاعل مستخدمو فايسبوك مع الحادث التي تعرضت له الشابة واعتبروا أن الجرح سبّبته لوحة معدنية موجودة في السلم الكهربائي، في حين صرّح المسؤولون في المجمّع التجاري بأن الواقعة تعود لسوء استخدام السلم المتحرك.



وتم نقل الشابة إلى المستشفى حيث تتلقى العلاج اللازم.

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