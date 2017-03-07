وسائل التواصل الإجتماعي تزيد من شعور الوحدة لدى المستخدمين

أعلنت دراسة أجراها الباحثون في جامعة بيتسبورغ الأميركية أن تمضية أوقات طويلة في تصفح صفحات وسائل التواصل الإجتماعي يزيد من نسبة الشعور بالوحدة لدى المستخدمين.



وأفادت الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لمدة تزيد عن ساعتين في اليوم تضاعف فرص الشعور بالعزلة الإجتماعية عند المستخدمين.

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وتضمّنت الدراسة 1,787 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عامًا كما شملت عددًا كبيرًا من وسائل التواصل الإجتماعي من بينها تويتر وفايسبوك ويوتيوب وانستاغرام وبينتريست وغيرها.



وخلصت الدراسة إلى أنّ تمضية أكثر من 58 ساعة في الأسبوع في تصفح مواقع التواصل الإجتماعي يُشعر المستخدمين بالعزلة أكثر بثلاثة أضعاف، مقارنة مع الأشخاص الذين يستخدمونها أقل من 9 ساعات أسبوعيًا.



وقالت الباحثة إليزابيث ميلر إنه ليس من الواضح إذا الوحدة تؤدي إلى اللجوء إلى استخدام وسائل التواصل الإجتماعي أو العكس، ولكن من المؤكد أن هناك رابطاً بين الإثنين.



وذكرت الدراسة أن إمضاء الوقت في استخدام وسائل التواصل الإجتماعي يخفض فرص التواصل الإجتماعي الفعلي مع الآخرين.