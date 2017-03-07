شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
صحة و تغذية
07 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

صور صادمة تظهر الآثار السلبية للمشروبات الغازية على صحة الأسنان

publishing date: 07/03/2017 10:55:41
episodes
صور صادمة تظهر الآثار السلبية للمشروبات الغازية على صحة الأسنان
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
نشر الطبيب الأميركي طوم بيرمان صورًا على موقع طبي تظهر أضرار تناول المشروبات الغازية على الأسنان.
 
وقرّر بيرمان إجراء هذه التجربة بعد قراءة كتاب تناول الكاتب في إحدى أقسامه الأضرار البيئية التي تتسبب بها مشروبات الطاقة.
 
وخلال التجربة، استخدم بيرمان 4 أسنان ووضع واحداً منها في مشروب الطاقة، وآخر في مشروب الكولا، وثالثاً في الكولا "الدايت" الخالية من السكر أما الرابع فوضع في كوب من الماء.
الإعلان

 
وبعد أسبوعين، ظهرت البقع السوداء على السن داخل مشروب الكولا أما السن داخل الكولا دايت فقد ظهرت عليه بقعًا خفيفة.
 
وما شكّل صدمة كبيرة لدى الطبيب هو السن الذي وضع داخل مشروب الطاقة بحيث ظهرت عليه بقعًا زهرية اللون بالإضافة إلى ألوان الصدأ.
 
وأدى مشروب الطاقة إلى نزع المينا عن الأسنان وهي الطبقة الصلبة التي تحمي الأسنان، وشرح الطبيب أن ذلك يتسبب بحساسية وآلام في الأسنان كما تصبح الأسنان أكثر عرضة للتسوّس.
 
وذكر بيران أن مشروب الكولا أيضًا يسبّب تآكل الأسنان وتسوّسها، وأضاف أن النتائج التي أظهرتها التجربة تحصل إذا تمّ استهلاك هذه المشروبات بشكل يومي خلال فترة طويلة من الوقت.
 
A tooth left overnight in a glass of cola won't disappear, despite what other children in the playground told you. This shows the staining caused by cola after two weeks
The destructive effect of an energy drink on tooth enamel, which has left the tooth literally crumbling — the small, pink pieces on the tooth root are actually lumps of ename A tooth left overnight in a glass of cola won't disappear, despite what other children in the playground told you. This shows the staining caused by cola after two weeks
 A tooth left overnight in a glass of cola won't disappear, despite what other children in the playground told you. This shows the staining caused by cola after two weeks
 
المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact