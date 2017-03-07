صور صادمة تظهر الآثار السلبية للمشروبات الغازية على صحة الأسنان

نشر الطبيب الأميركي طوم بيرمان صورًا على موقع طبي تظهر أضرار تناول المشروبات الغازية على الأسنان.

وقرّر بيرمان إجراء هذه التجربة بعد قراءة كتاب تناول الكاتب في إحدى أقسامه الأضرار البيئية التي تتسبب بها مشروبات الطاقة.

وخلال التجربة، استخدم بيرمان 4 أسنان ووضع واحداً منها في مشروب الطاقة، وآخر في مشروب الكولا، وثالثاً في الكولا "الدايت" الخالية من السكر أما الرابع فوضع في كوب من الماء.

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وبعد أسبوعين، ظهرت البقع السوداء على السن داخل مشروب الكولا أما السن داخل الكولا دايت فقد ظهرت عليه بقعًا خفيفة.

وما شكّل صدمة كبيرة لدى الطبيب هو السن الذي وضع داخل مشروب الطاقة بحيث ظهرت عليه بقعًا زهرية اللون بالإضافة إلى ألوان الصدأ.

وأدى مشروب الطاقة إلى نزع المينا عن الأسنان وهي الطبقة الصلبة التي تحمي الأسنان، وشرح الطبيب أن ذلك يتسبب بحساسية وآلام في الأسنان كما تصبح الأسنان أكثر عرضة للتسوّس.

وذكر بيران أن مشروب الكولا أيضًا يسبّب تآكل الأسنان وتسوّسها، وأضاف أن النتائج التي أظهرتها التجربة تحصل إذا تمّ استهلاك هذه المشروبات بشكل يومي خلال فترة طويلة من الوقت.

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