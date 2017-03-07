خضر ترأس اجتماع مجلس الأمن الفرعي: على طالبي العفو وقف الارتكابات

ترأس محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، بعد ظهر اليوم في مكتبه في سراي بعلبك، اجتماع مجلس الامن الفرعي في محافظة بعلبك – الهرمل.

وقد أكد خضر على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية. أما بالنسبة إلى موضوع الذين يطالبون بالعفو العام،قال:" أنا كنت أول من تحدث عن موضوع العفو العام قبل تحركهم، وأوصلت هذا المطلب في وقت من الأوقات إلى فخامة رئيس الجمهورية، ولكن من يريد العفو العام قبل كل شيء عليه أن يتوب، وأن يطلب المغفرة، ويعتذر من كل الناس الذين أساء إليهم، ولا يستطيع أن يبقى حتى اليوم يرتكب ويخالف، وقبل خمس دقائق من صدور العفو العام يتوقف عن ارتكاباته، وإنما عليه حتى يتعاطف معه الناس وحتى يجد من يتحدث بقضيته أن يعطي الأسباب التي تشجع الآخرين على مساندته".

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وفي موضوع الموسم السياحي في بعلبك – الهرمل، قال:"نحن جاهزون لاستقبال السياح وكل الأنشطة في بعلبك وفي قلعة بعلبك والأجهزة الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه."