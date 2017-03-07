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07 آذار 2017
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وُلدت بشكلٍ مفاجئ داخل السيارة... فماذا فعل الوالد؟

publishing date: 07/03/2017 11:16:21
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وُلدت بشكلٍ مفاجئ داخل السيارة... فماذا فعل الوالد؟
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استخدم رجل من الجنسية الإيرلندية يدعى بول دوهرتي شريط حذائه لربط الحبل السري لطفلته حديثة الولادة بعدما أنجبت زوجته بطريقة مفاجئة داخل السيارة.


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وكان الزوجان في طريقهما إلى المستشفى عندما بدأ مخاض جورجينا، فركن بول السيارة على جانب الطريق لمساعدة زوجته على الإنجاب.


وعندا ولدت طفلة بول وجورجينا الرابعة "سافيا"، استخدم بول شريط الحذاء الذي كان ينتعله لربط الحبل السري الذي يربط الشريط حول الحبل السري، كما استخدم سترة كانت موجودة في السيارة لتغطية الطفلة بانتظار وصول سيارة الإسعاف.


وبعد دقائق معدودة من ولادة سافيا، وصل المسعفون ونقلوها مع والدتها إلى المستشفى للخضوع للإجراءات الطبية اللازمة.


وقال الأطباء إن صحة الوالدة والطفلة جيدة.

 
 
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