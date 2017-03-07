بعدما أثارت "سلفي" أنس معضماني وميركل الجدل... فيسبوك يكسب القضية

كسب موقع "فيسبوك" قضية رفعها امام محكمة المانية لاجىء سوري بعدما تسببت صورة سيلفي له مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بجعله هدفا لتعليقات عنصرية. وقررت المحكمة بأن الموقع الأميركي العملاق ليس ملزما بالبحث وشطب أي تعليقات مسيئة لأي شخص، مثل تلك التي زعمت ارتباط اللاجئ المتقدم بالشكوى بهجمات إسلامية وجرائم عنيفة.

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وسعى اللاجئ السوري أنس معضماني الى استصدار أمر قضائي يطالب شركة فيسبوك الممثلة بشركة "فيسبوك ايرلندا المحدودة" بالتوقف عن نشر مثل هذه الاخبار المزيفة المسيئة له والتي انتشرت على الموقع مرات لا تحصى.

وطالب معضماني ومحاميه الموقع بالبحث عن جميع التعليقات المسيئة له التي استخدمت صورة السيلفي له مع ميركل وشطبها، وقالا أن الشركة بامكانها استخدام تقنياتها لتحديد تلك التعليقات اتوماتيكيا كما تفعل مع الصور العارية والمواد المتعلقة بحقوق البث الموسيقية.

إلا ان المحكمة قالت انه من غير الواضح ما اذا كان فيسبوك قادرا على القيام بمثل عمليات البحث هذه "من دون عوائق فنية كبيرة" وقالت انه ربما يتعين معالجة هذه المسألة في محكمة أخرى في المستقبل.

وكان معضماني وصل المانيا في 2015 مع عشرات الاف اللاجئين والمهاجرين. وعندما زارت ميركل ملجأ للاجئين في برلين في ايلول الماضي التقط معها صورتي سيلفي في مشاهد بهيجة التقطها كذلك مصورون صحافيون.

ومنذ ذلك الحين وتلك الصور تتناقل في سياقات مختلفة غالبا ما تكون غير صحيحة، فيما ثار غضب التيار اليميني على موقف ميركل المنفتح على اللجوء.

وفي هذا السياق تم ربط الشاب باعتداءات بروكسل في 22 آذار 2016، وهجوم برلين صدما بشاحنة في 19 كانون الأول 2016، ومحاولة قتل مشرد في برلين قام بها ستة فتيان من طالبي اللجوء ليلة عيد الميلاد.