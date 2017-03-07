البكاء أثناء مشاهدة أفلام ومسلسلات مؤثرة أمر صحيّ... لماذا؟

أيتها النساء، إذا كنتن تتعرضن لسخرية أصدقائكن وعائلتكن لأنكنّ تتأثرن بالمسلسلات والأفلام التي تشاهدنها، فاعلمن أنّ التفاعل مع الشخصيات التلفزيونيّة أمر صحي.

ويقول خبراء في علم النفس أنّه ينتج عن التعلّق بالشخصيات التلفزيونيّة مجموعة من الفوائد كزيادة احترام الذات والتقليل من الشعور بالوحدة ورفع مستويات الذكاء العاطفي.

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وتشير جنيفر بارنز، الأستاذ المساعدة في علم النفس إلى أنّ "عقولنا لا تستطيع أن تميّز بين علاقة حقيقيّة وأخرى خياليّة، لذلك تتحوّل علاقة الشخص مع الشخصيّة الموجودة خلف الشاشة إلى حقيقية".

وتضيف أنّه عندما يمضي الشخص ساعة كل أسبوع مع شخصيّة تلفزيونيّة لموسم بكامله، من الطبيعي أن يتأثر إذا قرر كاتب السيناريو أن يقتل هذه الشخصيّة أو أن يلحق الضرر بها.

وأكدّت دراسة أجريت عام 2015 أنّ هذا التعلّق بالشخصيات يساعدك على التعرف بشكل أفضل على المشاعر والأفكار لدى أشخاص آخرين.