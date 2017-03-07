شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
منوعات
07 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

البكاء أثناء مشاهدة أفلام ومسلسلات مؤثرة أمر صحيّ... لماذا؟

publishing date: 07/03/2017 12:03:13
episodes
البكاء أثناء مشاهدة أفلام ومسلسلات مؤثرة أمر صحيّ... لماذا؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أيتها النساء، إذا كنتن تتعرضن لسخرية أصدقائكن وعائلتكن لأنكنّ تتأثرن بالمسلسلات والأفلام التي تشاهدنها، فاعلمن أنّ التفاعل مع الشخصيات التلفزيونيّة أمر صحي.

 

ويقول خبراء في علم النفس أنّه ينتج عن التعلّق بالشخصيات التلفزيونيّة مجموعة من الفوائد كزيادة احترام الذات والتقليل من الشعور بالوحدة ورفع مستويات الذكاء العاطفي.

 
الإعلان

وتشير جنيفر بارنز، الأستاذ المساعدة في علم النفس إلى أنّ "عقولنا لا تستطيع أن تميّز بين علاقة حقيقيّة وأخرى خياليّة، لذلك تتحوّل علاقة الشخص مع الشخصيّة الموجودة خلف الشاشة إلى حقيقية".

 

وتضيف أنّه عندما يمضي الشخص ساعة كل أسبوع مع شخصيّة تلفزيونيّة لموسم بكامله، من الطبيعي أن يتأثر إذا قرر كاتب السيناريو أن يقتل هذه الشخصيّة أو أن يلحق الضرر بها.

 

وأكدّت دراسة أجريت عام 2015 أنّ هذا التعلّق بالشخصيات يساعدك على التعرف بشكل أفضل على المشاعر والأفكار لدى أشخاص آخرين.

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact