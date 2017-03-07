الكشف عن سبب وفاة المغني جورج مايكل

كشف دارن سالتر وهو كبير الأطباء الشرعيين في اكسفوردشير في غرب لندن أنّ سبب وفاة المغني البريطاني الشهير جورج مايكل يعود لأسباب طبيعيّة.

وقال:" نظرا إلى وجود سبب طبيعي مؤكد للوفاة، وهو تمدد عضلة القلب مع التهاب في القلب وتجمع كبير للدهون على الكبد، إن التحقيق سيتوقف ولا حاجة للتوسع في الاستقصاء".

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وكان قد عثر مصفف الشعر اللّبناني الأصل فادي فواز على حبيبه جورج مايكل ميتًا في شقته في يوم عيد الميلاد.

واتّصل يومها فواز بالإسعاف. وربطت بعض الصحف والمواقع الالكترونيّة اسمه بالجريمة.