جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب في البحرين

عقدت في المنامة الثلاثاء جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب في قضية التحدث الى وسائل اعلام غربية و"بث اخبار كاذبة"، قبل ان يحدد منتصف نيسان موعد للجلسة المقبلة.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان المحكمة قررت استئناف المحاكمة في جلسة في 16 نيسان على ان تكون الجلسة الخامسة في هذه القضية.

وافاد المصدر ان المحكمة الصغرى الجنائية رفضت طلبا للافراج عن رجب.

ويحاكم رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين" عبر وسائل اعلام غربية.