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07 آذار 2017
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ما هو موقف هيفا وهبي من قضية توقيف سعد لمجرد!

publishing date: 07/03/2017 12:50:02
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ما هو موقف هيفا وهبي من قضية توقيف سعد لمجرد!
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عبّرت النجمة اللبنانيّة هيفا وهبي عن دعمها للفنان المغربي سعد لمجرد بعد اتهامه بالاغتصاب في فرنسا وأشارت إلى أنّها تدعمه قلباً وقالباً ولا تصدق ما يُقال عنه!

 

ولفتت وهبي في حديث إذاعي، إلى أنّها لن تندم أبداً عن دعمها له حتى ولو ثبت أنّه مدان. كما طلبت منه التحلي بالصبر حتى تمر المحنة.

 

وفي سياق متصل، شددت هيفا على أنّ قضية لمجرد "مطبوخة".

 
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