هذه هي لائحة التعيينات الشاملة قضائياً وادارياً وامنياً

مسهّلة الى حد كبير أمام التعيينات في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء

القاضي بركان سعد من بيروت رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.

تعيين القاضي هيلانة إسكندر من عين المير - جزين رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل القاضي فريال دلول ستُعيّن مفوضا للحكومة لدى مجلس شورى الدولة وهي من مواليد علي النهري ...

تعيين القاضي جورج عطية من ضهر الصوان رئيسا لهيئة التفتيش المركزي ونقل رئيسها الحالي القاضي جورج عواد الى القضاء العدلي

تعيين بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك وهو من رشميا بدل المدير العام الحالي شفيق مرعي الذي يُحال على التقاعد بعد أسبوع.

تعيين عضوين ماروني وسنّي في المجلس الأعلى للجمارك يُرجّح أنهما غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة.

وبات مؤكدا أن التعيينات العسكرية ستكون على الشكل التالي:

العميد الركن جوزف عون من العيشية قائدا للجيش بعد ترقيته الى رتبة عماد

العميد سعد الله الحمد من وادي خالد أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته الى رتبة لواء وهو من وادي خالد مكان اللواء محمد خير

تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي وهو من الزعرورية - الشوف بعد ترقيته لرتبة لواء

تثبيت اللواء عباس إبراهيم مديرا عاما للأمن العام بصفة مدني بعد إستقالته من السلك العسكري وهو من كوثرية السياد

تعيين العميد طوني صليبا مديرا عاما لأمن الدولة وهو من بتغرين بعد ترفيعه الى رتبة لواء على أن يتسلم مهامه بعد 4 أشهر حين بلوغ اللواء جورج قرعة السن القانونية

تعيين العميد سمير سنّان منWA2 النبطية نائبا للمدير العام لأمن الدولة والمركز شاغر حالياً.