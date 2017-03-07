هبوط اضطراري لطائرة... والسبب المرحاض

هبطت طائرة نقل تابعة لشركة الطيران الهندية "سبايس جيت" اضطراريا بسبب رائحة كريهة كانت تفوح من المرحاض.

وحطت طائرة بوينغ 737، التي كانت متجهة من بنغالور إلى دلهي والتي كان على متنها 184 راكبا وأربعة أطفال، في حيدر أباد بسبب حالة طوارئ.

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وقال متحدث باسم شركة الطيران إنّ الطائرة اضطرت على الهبوط بسبب الرائحة الكريهة التي فاحت من المرحاض والتي وصلت إلى قمرة القيادة.

وقد تم تنظيف المرحاض وقمرة القيادة.