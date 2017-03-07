شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
أخبار دولية
منذ 23 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

اسرائيل ترفع من حدة تهديداتها تجاه لبنان والرئيس عون

publishing date: 07/03/2017 14:53:00
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

اقحمت اسرائيل الدولة اللبنانية والرئيس ميشال عون والجيش اللبناني الى ابحاثها الامنية لترفع من جديد حدة تهديداتها. وفي تصريح غير مسبوق من مسؤول رسمي في الحكومة الاسرائيلية اعتبر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ان الرئيس ميشيل عون هو ناشط لدى حزب الله والجيش اللبناني وحدة عسكرية داخل منظومة حزب الله.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact