اسرائيل ترفع من حدة تهديداتها تجاه لبنان والرئيس عون

اقحمت اسرائيل الدولة اللبنانية والرئيس ميشال عون والجيش اللبناني الى ابحاثها الامنية لترفع من جديد حدة تهديداتها. وفي تصريح غير مسبوق من مسؤول رسمي في الحكومة الاسرائيلية اعتبر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ان الرئيس ميشيل عون هو ناشط لدى حزب الله والجيش اللبناني وحدة عسكرية داخل منظومة حزب الله.