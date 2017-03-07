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07 آذار 2017
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فيديو صادم... ضبطت منحرفًا جنسيًا في حديقة منزلها!

publishing date: 07/03/2017 21:54:17
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فيديو صادم... ضبطت منحرفًا جنسيًا في حديقة منزلها!
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ألقي القبض على رجل بعدما رأته جارته وهو يلبي رغباته ​الجنسيّة في حديقة منزلها في مدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركيّة.

 

وقالت السيّدة المصعوقة إنّها رأت جارها البالغ من العمر 32 عامًا يتبول على العشب في حديقة منزلها الخلفيّة، كما حاول أن "يمارس الجنس مع السياج".

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فقررت أن تصور أفعاله المنحرفة بواسطة هاتفها.

 

وبعدما سلّمت السيّدة الفيديو إلى الشرطة، تم توقيف الرجل المنحرف. ثم أخلي سبيله مقابل كفالة قدرها ألفين و500 دولار.

 
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