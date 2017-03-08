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اسرار الصحف 08-03-2017

publishing date: 08/03/2017 01:21:36
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اسرار الصحف 08-03-2017
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النهار 


تبيّن من تقرير مُتلفز أن عدداً كبيراً من النواب يجهل أنواع الضرائب المفروضة على اللبنانيّين والتي أقرّت في مجلس النواب. 


مجلس الوزراء يقبل اليوم استقالة اللواء عباس ابرهيم ويعيّنه بصفته المدنيّة مديراً عاماً للأمن العام. 
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تبيّن أن عدد الناخبين في الاتحاد العمالي العام 100 منهم 35 لحركة "أمل" و16 لـ"حزب الله" ما يحسم النتائج قبل الانتخابات. 


قوبل عدم ترؤّس اللبنانيّة الأولى لهيئة شؤون المرأة وتولّي ابنتها لها باستغراب الأوساط المعنيّة بالأمر وسألت عن استمرار السيدة برّي بحضور الاجتماعات. . 



المستقبل 


يقال

إنّ لقاء الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والإيراني حسن روحاني لم يشهد أي تسوية أو توافق حول مختلف القضايا الخلافية بين البلدين، واقتصر الحديث على تبادل وجهات النظر بصراحة خصوصاً حول سوريا. 



اللواء 


تتبدَّل الاحتفالات بغير مناسبة خلال آذار الجاري بعد متغيرات كبيرة محلية وإقليمية؟! 


ارتفعت بورصة الرهانات بين النواب حول حصول الانتخابات أو عدم حصولها في المهلة الزمنية المتاحة لها؟! 


تراجعت استقبالات مرجع كبير، لإعتبارات بعضها يتعلق بنصائح طبية. 



الجمهورية 


عاد نائب من عاصمة دولية معنيّة بالوضع في المنطقة بأجواء سلبيّة في ما خص قراءتها الخاصة للوضع اللبناني. 


ألمح مسؤول حزبي الى أنه دخل في مقاطعة نهائية لمرجع كبير "لأنو فلّت زِلمو عليّي ومِش عارف يضبّهم". 


سُئل مسؤول كبير عن إحتمالات الدخول في الفراغ فقال: ألف مرة قانون الستين ولا مرة فراغ. 



البناء 


تردّدت معلومات عن أنّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عزف عن المشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي انعقدت في القاهرة تحضيراً للقمة العربية المقرّرة في نهاية شهر آذار الحالي بسبب قرب التوصل إلى قانون انتخاب جديد، إلاّ انه تبيّن أنّ هذه المعلومات غير صحيحة لأنّ قانون الانتخاب لن يبصر النور قبل أسبوعين على الأقلّ بحسب متابعين لهذا الموضوع، وذلك لوجود بعض الإشكالات حول صيغة مختلطة يتمّ تداولها الآن
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