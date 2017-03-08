مفوض حقوق الإنسان يحذر من سياسات الهجرة الأميركية الجديدة

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وشدد على ان سياسات الطرد الجماعي مخالفة للقانون الدولي إذا ما نفذ دون تقييم لكل حالة على حدة.
واشار الى ان قيادة أكبر مطلوبة لمعالجة زيادة التمييز و"تشويه سمعة جماعات كاملة مثل المكسيكيين والمسلمين" في الولايات المتحدة.
كما أعرب عن ارتياعه من محاولات ترامب "ترويع أو إضعاف" الصحفيين والقضاة.