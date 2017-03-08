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مفوض حقوق الإنسان يحذر من سياسات الهجرة الأميركية الجديدة

publishing date: 08/03/2017 02:11:31
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مفوض حقوق الإنسان يحذر من سياسات الهجرة الأميركية الجديدة
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رأى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين ان سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدد باستخدام واسع للاعتقال بما في ذلك للأطفال.

 وشدد على ان سياسات الطرد الجماعي مخالفة للقانون الدولي إذا ما نفذ دون تقييم لكل حالة على حدة.

 واشار الى ان قيادة أكبر مطلوبة لمعالجة زيادة التمييز و"تشويه سمعة جماعات كاملة مثل المكسيكيين والمسلمين" في الولايات المتحدة.

كما أعرب عن ارتياعه من محاولات ترامب "ترويع أو إضعاف" الصحفيين والقضاة.

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 وزارة العدل تسحب طعنا على حكم بشأن قرار ترامب
 
ذكرت وزارة العدل الأميركية إنها ستصرف طواعية النظر عن طعن قدمته ضد حكم أصدرته محكمة اتحادية في سياتل يقضي بوقف العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
  
وأصدرت إدارة ترامب أمرا تنفيذيا جديدا هذا الأسبوع حل محل ذلك الذي تقدمت ولاية واشنطن بدعوى الطعن فيه أمام المحكمة.
  
والأمر الجديد الذي يبدأ سريانه اعتبارا من 16 آذار أضيق نطاقا بكثير مقارنة بالأمر الأول الذي صدر في كانون الثاني. 
 
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