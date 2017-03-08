العبادي: العراق سيواصل ضرب أهداف داعش في سوريا

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العراق سيواصل ضرب أهداف تنظيم داعش في سوريا وفي بلدان مجاورة بعد موافقتها . وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية الكردية أنه يحترم سيادة الدول وأنه حصل على موافقة سوريا على ضرب أهداف على أرضها.

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الى ذلك، أشار مسؤول كردي الى ان الجماعة الكردية التي تسيطر على حقول النفط في منطقة كركوك بالعراق توصلت إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لاستمرار ضخ الخام من المنطقة عبر خط أنابيب يمتد إلى مرفأ تصدير تركي على البحر المتوسط .

وأوضح نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول انه تم التوصل للاتفاق أمس الثلاثاء بين الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال رسول:"أنهى الاتفاق المشكلة ولم يعد هناك موعد نهائي لإغلاق خط الأنابيب".