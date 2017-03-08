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وزير الخارجية الالماني سيزور تركيا قريبا

publishing date: 08/03/2017 03:57:00
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وزير الخارجية الالماني سيزور تركيا قريبا
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اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ان نظيره الالماني سيغمار غابريل سيزور تركيا قريبا في اطار الجهود لنزع فتيل الازمة الحالية بين البلدين.
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من جهته، أكد غابريل ان على برلين وانقره إعادة بناء علاقتهما "خطوة خطوة"، محذرا من ان المقارنات بالنازية "خط احمر لا يمكن تجاوزه".

 

وقال غبريال بعد لقاء في برلين مع نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو: "لا بديل للحوار، بهذه الطريقة فقط سنتمكن خطوة خطوة من العودة الى علاقة صداقة طبيعية وعادية بين الالمان والاتراك".

 
ورفض غبريال اتهامات وردت على لسان نظيره التركي بأن ألمانيا تمارس ضغوطا ممنهجة على المواطنين الأتراك المقيمين بها وتضع عراقيل في طريق من يرغبون بتنظيم حملات دعما لمساعي رئيسهم طيب إردوغان لتعزيز سلطاته في استفتاء مقرر الشهر المقبل.
 

برلين: تركيا زادت عمليات التجسس في ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية ان تركيا صعدت وتيرة عمليات التجسس داخل ألمانيا حيث يتصاعد التوتر داخل جالية تركية كبيرة قبل استفتاء مرتبط بالرئاسة التركية الشهر المقبل.
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