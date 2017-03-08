رياح وامطار في الايام المقبلة

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يؤدي المرتفع الجوي المتمركز فوق شرق المتوسط الى استقرار بالاحوال الجوية اليوم، على ان يتحول الى عاصف نهاية الاسبوع يسبقه رياح خماسينية ناشطة دافئة ومغبرة بين الخميس والجمعة.
الأربعاء ٨ آذار:
طقس مستقر غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة مع رياح شمالية غربية ضعيفة. وتصل حرارة سطح المياه الى ١٧ درجة فيما تتراوح الرطوبة بين ٤٠ و ٨٠٪.
الخميس ٩ آذار:
طقس دافئ جداً مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة خاصة ليلا ومغبرة مع تدني بنسب الرطوبة. تتراوج الحرارة ساحلا بين ١٧ و ٢٧ درجة .
الجمعة ١٠ آذار:
طقس دافئ مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة خاصة صباحا ويتحول الطقس تدريجيا الى متقلب مع انخفاض الحرارة مع احتمال امطار متفرقة مساء. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة.