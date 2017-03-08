رياح وامطار في الايام المقبلة

يؤدي المرتفع الجوي المتمركز فوق شرق المتوسط الى استقرار بالاحوال الجوية اليوم، على ان يتحول الى عاصف نهاية الاسبوع يسبقه رياح خماسينية ناشطة دافئة ومغبرة بين الخميس والجمعة.

الأربعاء ٨ آذار:

طقس مستقر غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة مع رياح شمالية غربية ضعيفة. وتصل حرارة سطح المياه الى ١٧ درجة فيما تتراوح الرطوبة بين ٤٠ و ٨٠٪‏.

الخميس ٩ آذار:

طقس دافئ جداً مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة خاصة ليلا ومغبرة مع تدني بنسب الرطوبة. تتراوج الحرارة ساحلا بين ١٧ و ٢٧ درجة .

الجمعة ١٠ آذار:

طقس دافئ مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة خاصة صباحا ويتحول الطقس تدريجيا الى متقلب مع انخفاض الحرارة مع احتمال امطار متفرقة مساء. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة.