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رياح وامطار في الايام المقبلة

publishing date: 08/03/2017 03:32:13
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رياح وامطار في الايام المقبلة
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يؤدي المرتفع الجوي المتمركز فوق شرق المتوسط الى استقرار بالاحوال الجوية اليوم، على ان يتحول الى عاصف نهاية الاسبوع  يسبقه رياح خماسينية ناشطة دافئة ومغبرة بين الخميس والجمعة.

 

الأربعاء ٨ آذار:

 طقس مستقر غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة مع رياح شمالية غربية ضعيفة. وتصل حرارة سطح المياه الى ١٧ درجة فيما تتراوح الرطوبة بين ٤٠ و ٨٠٪‏.

 

الخميس ٩ آذار:

طقس دافئ جداً مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة خاصة ليلا ومغبرة مع تدني بنسب الرطوبة. تتراوج الحرارة ساحلا بين ١٧ و ٢٧ درجة .

 

الجمعة ١٠ آذار:

 طقس دافئ مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة خاصة صباحا ويتحول الطقس تدريجيا الى متقلب مع انخفاض الحرارة مع احتمال امطار متفرقة مساء. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة.

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