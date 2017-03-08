متعاقدو الثانوي: للمشاركة باحتفال عيد المعلم غدا امام وزارة التربية

اصدر الاساتذة الثانويون المتعاقدون بيانا دعوا فيه الى "الانتفاضة والثورة على الفساد والظلم والالغاء".

كما دعوا الى التنسيق مع لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في الاساسي، ولجنة المواد الاجرائية، وحراك الاساتذة المستعان بهم جميع المتعاقدين الذين لا يزالون خارج مشروعية التثبيت، ولم يقبضوا مستحقاتهم المالية منذ ستة اشهر، ومن هم خارج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الى "المشاركة الفعالة والكثيفة بالاحتفال بعيد المعلم عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس في وزارة التربية" .