تهاني واعتراضات داخل سلة التعيينات الواحدة

رقّى مجلس الوزراء العميد الركن جوزيف عون وعينه قائدا للجيش اللبناني.

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هذه لائحة التعيينات في مجلس الوزراء

- العميد جوزف عون قائدا للجيش

- عماد عثمان مديراً لقوى امن داخلي

- عباس ابراهيم مديرا مدنيا للامن العام

- طوني صليبا مدير عام امن الدولة

- سمير سنان نائبا لمدير عام امن الدولة

- اسعد الطفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك من خارج الجدول

- هيلانة اسكندر رئيسة هيئة القضايا

- بدري ضاهر مدير عام الجمارك

- واستمرار فؤاد فليفل محافظا لجبل لبنان بالوكالة لاسبوعين

- فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة

- جورج عطية رئيس هيئة التفتيش المركزي

- غراسيا القزي وهاني الحاج شحاده عضوان في المجلس الاعلى للجمارك

- سعد الله الحمد امين عام مجلس اعلى للدفاع.

الى ذلك، أشار وزير التربية مروان حمادة الى أنه راضٍ عن الأسماء ولكن ليس عن الآلية، فيما اعترض هو والوزير أيمن شقير والوزير علي قانصوه على طريقة التعيينات بالاتفاق عليها خارج مجلس الوزراء من دون توزيع سيرهم الذاتية على الوزراء قبل ٤٨ ساعة.



من جهته، أكد وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي على ان لا انتخابات على قانون الستين، وأن هناك انتخابات وقانون جديد.

عون : لبنان ملتزم القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701

وهنأ رئيس الجمهورية ميشال عون في بداية الجلسة المرأة اللبنانية لمناسبة اليوم العالمي لامرأة ، قائلا:"للمرأة حقوق ويجب ان نعمل على تحقيقها مع الأخذ بالاعتبار الشراكة الكاملة بين المرأة والرجل".

واكد على اهمية الًوحدة الوطنية التي تتعزز يوماً بعد يوم حتى بات الشعب اللبناني نموذجاً لكيفية تكون العلاقات بين الشعوب.

وجدد عون التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما القرار ١٧٠١ داعياً الى ان يكون تنفيذه على جميع المعنيين بالتساوي. ورأى ان لبنان لم يعتد على احد بل واجبه ان يحافظ على حدوده ضد اي اعتداء.

وشدد عون على ضرورة حماية ما يجمع بين اللبنانيين من مواقف وطنية بعيداً عن الطائفية وصولا الى المواطنة الحقيقية والكاملة، مذكرا باهمية الحوار بين اللبنانيين حول كل القضايا التي تعنيهم، وأشار الى ان لبنان سيلقى يدعو الى السلام والمحبة.

ولفت ​رئيس الجمهورية الى انه سيحمل القضية الفلسطينية الى المحافل الإقليمية والدولي لان هذه القضية يجب الا تغيب عن اهتماماتنا.

بعد ذلك تناول عون أصواب الاساتذة داعياً الى معالجة هذا الموضوع بسرعةـ وعلى ان تواصل اللجان النيابية درس هذا الملف مع ما يفرض ذلك من تجاوب من المعلمين في اعطاء الوقت المناسب لانجازه.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزام الحكومة القرارات الدولية ومنها ١٧٠١ وعلاقاتها مع الدول العربية، داعياً الى الاهتمام بالشؤون اللبنانية الداخلية.

وأضاف :"اللبنانيون ينتظرون اليوم التعيينات وستكون من الانجازات المهمة التي تحققها الحكومة".

اقرار مشروع قانون معاقبة التحرش الجنسي

وأقر المجلس مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة والذي ينص على فرض عقوبات على جريمة التحرش الجنسي، وسيصار إلى إحالته إلى مجلس النواب. وأهدى وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان هذا الإنجاز إلى المرأة اللبنانية في يوم المرأة العالمي، مبديا سعادته بـ"تحقيق هذا التطور اللافت" بعد شهرين فقط من تسلمه الوزارة، واعدا بـ"تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع اللبناني".

وقبيل الجلسة، أعلن وزير المال علي حسن خليل انه ليس صحيحا انهم اعتمدوا جدولا مختلطا بين لجنة النائب ابراهيم كنعان ولجنة النائب جورج عدوان في مشروع السلسلة، مؤكدا أن قانون الاحكام الضريبية للانشطة البترولية سيقر اليوم.

وحصل لقاء جانبي بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي أكد بعده أن تعيينا جديدا سيتم في جلسة اليوم.وفي المعلومات، فانه سيتم تعيين العميد اسعد الطفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك بدلا من العميد نزار خليل من خارج جدول الاعمال.