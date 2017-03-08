هل سيرين عبد النور ممنوعة من دخول سوريا للتصوير بسبب اللاجئين؟

تحت عنوان "مشاكل قناديل العشاق، هل تقضي على عودة سيرين للتمثيل؟"، كشف برنامج ET بالعربي في تقريرٍ تلفزيوني المشكلات الحاصلة في الكواليس بسبب إصرار المخرج السوري سيف الدين السباعي على بدء التصوير في سوريا بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها وكان آخرها إنسحاب الممثل السوري قيس الشيخ نجيب من العمل. ولكن المفاجأة الثانية هي أن الممثلة سيرين عبدالنور تعطّل أيضاً بدء التصوير بسبب معارضة البعض دخولها الدراما السورية.

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في التفاصيل، أكّدت مصادر لـ ET بالعربي أن نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان يُعارض تصوير سيرين عبد النور المسلسل في سوريا، وسبب منعها من دخول سوريا للتصوير هو حلقة تلفزيونيّة سبق أن قدّمتها سيرين من مخيمات اللاجئين السوريين.

وأكّدت المصدر عينها أن زهير رمضان هو أيضاً وراء منع قيس الشيخ نجيب التصوير في سوريا ما دفع الأخير للإنسحاب من العمل. لكن هناك رواية أخرى تقول إن القرار يأتي بعد شكوى تقدّم بها بعض الممثلين السوريين لزهير رمضان بأحقيّة الممثلين المقيمين في سوريا بالعمل في الدراما الّتي ستصوّر هناك.

في سياقٍ متصل، بدء المخرج سيف الدين السباعي تصوير بعض مشاهد العمل وأجّل تصوير مشاهد سيرين عبدالنور إلى أواخر الشهر الجاري إلى حين الوصول إلى إتفاق مع نقيب الفنانين زهير رمضان بخاصةٍ أنه لا يمكن نقل موقع التصوير خارج دمشق.