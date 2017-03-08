الأمن العام قطع شريان أموال داعش

دهمت قوة من الامن العام محال تحويل اموال وصيرفة في شارع الحمرا. وصودرت بعض المستندات من المكاتب المشتبه بها بتمويل منظمة ارهابية. واوقف عدد من الاشخاص رهن التحقيق.

وكانت عناصر من الامن العام قد دهمت امس شركات ومكاتب تحويل اموال في مناطق مختلفة من بيروت، بعد الاشتباه بتورطها بتمويل "داعش" عبر لبنان الى القلمون ومنه الى الداخل السوري، بقيمة نحو 20 مليون دولار، على مراحل.