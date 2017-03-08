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أمن وقضاء
08 آذار 2017
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الأمن العام قطع شريان أموال داعش

publishing date: 08/03/2017 06:48:18
episodes
المؤلف:
بسّام أبو زيد
بسّام أبو زيد
@BassamAbouZeid
بسام أبو زيد مراسل صحفي منذ العام 1989 ومذيع أخبار منذ العام 1994 ومقدم برنامج نهاركم سعيد منذ العام 2010 وحائز على إجازة في الصحافة ووكاﻻت اﻷنباء من الجامعة اللبنانية
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دهمت قوة من الامن العام محال تحويل اموال وصيرفة في شارع الحمرا. وصودرت بعض المستندات من المكاتب المشتبه بها بتمويل منظمة ارهابية. واوقف عدد من الاشخاص رهن التحقيق.

وكانت عناصر من الامن العام  قد دهمت امس شركات ومكاتب تحويل اموال في مناطق مختلفة من بيروت، بعد الاشتباه بتورطها بتمويل "داعش" عبر لبنان الى القلمون ومنه الى الداخل السوري، بقيمة نحو 20 مليون دولار، على مراحل.

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 بيان الامن العام

 

وقد اعلن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام، في بيان اليوم، انه "بنتيجة التحريات والمتابعة الأمنية للشبكات الإرهابية، قامت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام بتاريخي 7 و8/03/2017 وبناء على إشارة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، بمداهمة مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الاموال في عملية نوعية على كامل الاراضي اللبنانية. وقد تم بنتيجتها توقيف أشخاص من التابعية السورية، وقد إعترف الموقوفون بانتمائهم إلى شبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الارهابية عبر جرود عرسال ومنها الى القلمون.

 

وأكدت المديرية انها لن تتوانى عن ملاحقة المجموعات الإرهابية والعصابات التخريبية والشبكات التي تتعاطى تمويل الارهاب، بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية. وهابت المديرية العامة للامن العام بالمكاتب والمؤسسات المالية إخطار القضاء المختص والاجهزة المعنية، بأي مشتبه بهم في هذا الاطار، لمتابعة نشاطهم والعمل على توقيفهم، ضمانا لسلامة المواطنين وحفاظا على الأمن والإستقرار في البلاد".
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