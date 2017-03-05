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08 آذار 2017
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بالفيديو: بين حسناء فارس كرم وارتباط طوني عيسى.. المعجبات حائرات!

publishing date: 08/03/2017 07:10:43
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بالفيديو: بين حسناء فارس كرم وارتباط طوني عيسى.. المعجبات حائرات!
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تحوّلت الأنظار في الساعات القليلة الماضية من خطيب إليسا المزعوم إلى كلّ من الفنان فارس كرم والممثل طوني عيسى والسبب أيضاً يعود إلى حياتهما العاطفية.
في التفاصيل، نشر الفنان فارس كرم مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام من دبي حيث تعمّد عدم تصوير الحسناء الموجودة إلى جانبه ولم يظهر منها إلا شعرها المنسدل. وسرعان ما بدأت المعجبات تتساءلن من هي الحسناء إلى جانب فارس؟
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من جهة أخرى، حلّ الممثل طوني عيسى ضيفاً على برنامج "لهون وبس" الّذي يقدّمه الإعلامي هشام حداد عبر شاشتي LBCI وLDC، وكشف عيسى للمرة الأولى عن وضعه العاطفي بالقول "نعم أنا مرتبط". وفي حين أصرّ طوني أن حبيبته ليست الممثلة جوي خوري، وقعت المعجبات في حيرةٍ وتساءلن: من نجحت بسرقة قلب طوني عيسى؟
 
 
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