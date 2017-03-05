بالفيديو: بين حسناء فارس كرم وارتباط طوني عيسى.. المعجبات حائرات!

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انتشرت في الساعات الأخيرة صورة حديثة للفنانة السورية ميادة الحنّاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
#Dubai #U.A.E #Weekend #Friends #Vacation #NewLook #FaresKaram #BurjKhalifa #KhalifaTower #Armani #Hotel #ArmaniHotel #MyDubai #FK 🇦🇪
A post shared by Fares Karam (@fareskaram) on Mar 5, 2017 at 6:30am PST
#Dubai #U.A.E #Weekend #Friends #Vacation #NewLook #FaresKaram #BurjKhalifa #KhalifaTower #Armani #Hotel #ArmaniHotel #MyDubai #FK 🇦🇪
A post shared by Fares Karam (@fareskaram) on Mar 5, 2017 at 6:30am PST