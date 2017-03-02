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بالصور: إيميه الصياح أميرة في بوخارست.. ورومانسية برفقة زوجها

publishing date: 08/03/2017 07:16:39
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بالصور: إيميه الصياح أميرة في بوخارست.. ورومانسية برفقة زوجها
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تتواجد الممثلة إيميه الصياح في العاصمة الرومانية بوخارست لتصوير دور "الأميرة رملة" ضمن أحداث المسلسل الرمضاني أوركيديا.
وقد شاركت إيميه متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بمجموعة صورٍ بملابس الأميرة وعلّقت قائلةً " خبّرتكن انّو صوتها كتير حلو وبتغنّي؟" ما يوحي أن دورها يتخلّله تجربة الغناء أيضاً.
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في سياقٍ متصل، يبدو أن زوج إيميه الصياح قد رافقها إلى رومانيا، وأعربت عن إمتنانها من دعمه الدائم لها في صورة رومانسية جمعتهما سوياً في العاصمة بوخارست.
 
 
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