بالصور: إيميه الصياح أميرة في بوخارست.. ورومانسية برفقة زوجها

هل يعود غدار إلى المنتخب الأرز ؟
هجوم في المانيا
هذه هي ابرز الاخبار اليوم...
انتشرت في الساعات الأخيرة صورة حديثة للفنانة السورية ميادة الحنّاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
👸أقدّم لكم #الأميرة_رملة ومتابعين تصوير #مسلسل #أوركيديا #رمضان٢٠١٧ في العاصمة الرومانية #بوخارست 🎬🎥 🇷🇴 على فكرة، خبّرتكن انّو صوتها كتير حلو وبتغنّي؟ 😉😊 #Princess #Ramla #PrincessRamla #Actress #Character #Acting #Shooting #Orchedia #Ramadan #2017 #Series #Bucharest #Romania #AimeeSayah
A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Mar 2, 2017 at 11:20am PST
👸أقدّم لكم #الأميرة_رملة ومتابعين تصوير #مسلسل #أوركيديا #رمضان٢٠١٧ في العاصمة الرومانية #بوخارست 🎬🎥 🇷🇴 على فكرة، خبّرتكن انّو صوتها كتير حلو وبتغنّي؟ 😉😊 #Princess #Ramla #PrincessRamla #Actress #Character #Acting #Shooting #Orchedia #Ramadan #2017 #Series #Bucharest #Romania #AimeeSayah
A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Mar 2, 2017 at 11:20am PST
الملكة الفارعة، الملك أنمار، الأمير عتبة، لبيبة، والأميرة رملة مع مخرج #مسلسل #اوركيديا الأستاذ حاتم علي #Repost @yarasabri1 with #repostapp #اوركيديا #حاتم_علي #جمال_سليمان #يارا_صبري #باسل_خياط #نور_احمد #ايمي_صياح
A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Mar 3, 2017 at 11:34am PST
الملكة الفارعة، الملك أنمار، الأمير عتبة، لبيبة، والأميرة رملة مع مخرج #مسلسل #اوركيديا الأستاذ حاتم علي #Repost @yarasabri1 with #repostapp #اوركيديا #حاتم_علي #جمال_سليمان #يارا_صبري #باسل_خياط #نور_احمد #ايمي_صياح
A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Mar 3, 2017 at 11:34am PST
#TheNajjarsInBucharest 💑❤🇷🇴 Your Incomparable #Love & Endless #Support have been making me move forward.. Thank You my Love ❤ #MrAndMrsNajjar #Bucharest #Romania
A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Mar 2, 2017 at 8:29am PST
#TheNajjarsInBucharest 💑❤🇷🇴 Your Incomparable #Love & Endless #Support have been making me move forward.. Thank You my Love ❤ #MrAndMrsNajjar #Bucharest #Romania
A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Mar 2, 2017 at 8:29am PST