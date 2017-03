بالصور: إيميه الصياح أميرة في بوخارست.. ورومانسية برفقة زوجها

#TheNajjarsInBucharest 💑❤🇷🇴 Your Incomparable #Love & Endless #Support have been making me move forward.. Thank You my Love ❤ #MrAndMrsNajjar #Bucharest #Romania

A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Mar 2, 2017 at 8:29am PST