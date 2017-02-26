بالصور: ماغي بو غصن تكشف كواليس مسلسل "كراميل"

الإعلان

نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة تجمعها بالممثل التونسي ظافر العابدين من كواليس تصوير المسلسل الكوميدي "كراميل" الذي سيُعرض في رمضان القادم.وعلّقت ماغي على الصورة كاتبة "وهيك الأجواء.. بوعدكن بمسلسل لبناني كوميدي اجتماعي على ذوقكن برمضان.. مسلسل كلو فرح وحب وحياة وألغاز وأسرار وحكايات".يُذكر أنّ مسلسل "كراميل" هو من بطولة ماغي بو غصن وظافر العابدين إلى جانب نخبة من نجوم الدراما منهم كارمن لبس، بيار داغر وجيسي عبدو ومن كتابة مازن طه، إخراج إيلي حبيب وإنتاج "إيغل فيلمز".