بالصور: ماغي بو غصن تكشف كواليس مسلسل "كراميل"

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وهيك الأجواء.. بوعدكن بمسلسل لبناني كوميدي اجتماعي على ذوقكن برمضان.. مسلسل كلو فرح وحب وحياة وألغاز وأسرار وحكايات.. #رمضان_٢٠١٧ #كراميل #Caramel #Ramadan2017
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Mar 7, 2017 at 11:58am PST
وهيك الأجواء.. بوعدكن بمسلسل لبناني كوميدي اجتماعي على ذوقكن برمضان.. مسلسل كلو فرح وحب وحياة وألغاز وأسرار وحكايات.. #رمضان_٢٠١٧ #كراميل #Caramel #Ramadan2017
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Mar 7, 2017 at 11:58am PST
احلى صبايا.. ❤️ #كاراميل #رمضان_٢٠١٧ #Caramel #Ramadan2017
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Mar 1, 2017 at 2:38am PST
احلى صبايا.. ❤️ #كاراميل #رمضان_٢٠١٧ #Caramel #Ramadan2017
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Mar 1, 2017 at 2:38am PST
#shooting #caramel #series #ramadan2017 #Eaglefilms #مسلسل #كاراميل #رمضان٢٠١٧ #كواليس #رمضان_يجمعنا #رمضان_يوحدنا
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Feb 26, 2017 at 1:13am PST
#shooting #caramel #series #ramadan2017 #Eaglefilms #مسلسل #كاراميل #رمضان٢٠١٧ #كواليس #رمضان_يجمعنا #رمضان_يوحدنا
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Feb 26, 2017 at 1:13am PST