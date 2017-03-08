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08 آذار 2017
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تأجيل موعد إطلاق هاتف سامسونغ الجديد "غالاكسي اس 8"

publishing date: 08/03/2017 08:12:43
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تأجيل موعد إطلاق هاتف سامسونغ الجديد &quot;غالاكسي اس 8&quot;
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كان من المُقرّر أن تُطلق شركة "سامسونغ" الكورية هاتفيها الجديدين غالاكسي S8 وعالاكسي S8+ في 21 نيسان القادم إلاّ أنّه تمّ تأجيل الموعد إلى 28 نيسان من دون أن تذكر الشركة السبب وراء ذلك.
وكشفت شركة سامسونغ عن هذا الموعد خلال مؤتمر "موبايل ورلد كونغرس" (Mobile World Congress) وذكرت أنّ حفل إطلاق الهاتف الجديد سيجري في 29 آذار/مارس في نيويورك. علمًا أنّ هذا الحفل سيبثّ مباشرةً على الموقع الإلكتروني لشركة سامسونغ.
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وتعتمد شركة سامسونغ على مبيعات جهازها غالاكسي S8 لتُعوّض خسرتها من مبيعات غالاكسي S7.
إضافةً إلى أنّ هذه الشركة لم تحفظ أسرار منتوجاتها، فسرّبت معلومات كثيرة عن الجهاز الجديد قبل موعد إطلاقه في الأسواق.
 
وسيتميّز غالاكسي S8 بشاشة طويلة ومن دون زوايا، وبميزة مسح قزحية العين والشحن اللاسلكي، كما سيُقاوم الماء والغبار.
 
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