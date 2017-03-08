8 أخطاء فادحة عليك تجنّبها خلال كتابة السيرة الذاتية

تلعب السيرة الذاتية دورًا كبيرًا في الحصول على الوظيفة المناسبة لطالبها بحيث يرتكز أرباب العمل بشكل أساسي على ما دوّن فيها.



وهناك أمور هامة لا يجب أن يغفل عنها الأشخاص الذين يتقدمون لشغل وظيفة، لذلك أعلنت الخبيرة البريطانية تينا نيكولاي عن الأخطاء الشائعة التي يقع ضحيتها معظم الأشخاص عند كتابة السيرة الذاتية الخاصة بهم، وهذه أبرزها:

الإعلان



- الأخطاء المطبعية وعدم إعادة القراءة مرة أخرى لتصحيحها.



- ملخّص السيرة الذاتية الطويل وغير الواضح.



- عدم استخدام كلمات سهلة ودقيقة.



- الإفراط باستخدام العبارات ذات الطابع الرسمي.



- كتابة السيرة الذاتية وفقًا لنماذج موجودة على المواقع الإلكترونية.



- تخصيص مساحة كبيرة من الوثيقة لذكر معلومات الإتصال.