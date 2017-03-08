ما علاقة جورج كلوني بقضية أمل علم الدين ضد تنظيم الدولة الإسلامية؟

ظهرت المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين في مقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.



وخلال حديثها عن عملها كمحامية دولية لحقوق الإنسان، قالت علم الدين إن زواجها من الممثل العالمي جورج كلوني ساعدها في قضيتها ضد ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية بحق الفتيات الأيزيديات في العراق.

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وأضافت علم الدين أن الإهتمام الإعلامي الذي تلقّته على خلاف ارتباطها بكلوني سلط الضوء على القضايا التي تعالجها في إطار مهنتها.



وأشارت أمل أنها ستطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق يتعلق بإبادة السيدات الأيزيديات على يد عناصر داعش يوم الأربعاء المقبل كما ذكرت أنها قابلت شابات صغيرات تعرضن للإغتصاب والإستعباد من قبل المنظمة.