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اليوم العالمي للمرأة هو يوم تحتفل فيه السيدات بإنجازاتهن. وقد بات 8 آذار من كل عام، تاريخاً للتذكير بالعقبات المتعددة التي واجهتها السيدات على مرّ السنوات وكيف استطعن التفوّق عليها.ومما لا شك فيه، أن المرأة اليوم باتت تحتل مناصب هامة في مجالات عدّة، وقد نجحت في عدد كبير من البلدان في تغيير نظرة المجتمع إليها إذ أثبتت أنها قادرة على تحدي المعايير الاجتماعية وتغييرها.سنعرض عليكم في ما يلي مختصراً زمنياً نظهر من خلاله كيف تطوّر اليوم العالمي للمرأة على مرّ السنوات:1090 – بدأ الحديث للمرّة الأولى عن يومٍ عالمي للمرأة في 28 شباط في الولايات المتحدة. إذ إنّ الاشتراكيين من أميركا كانوا قد عيّنوا هذا اليوم تكريماً لإضراب عمال الملابس في نيويورك في عام 1908، حيث احتجت النساء من أجل تحسين الأجور وتقليل ساعات العمل.1913-1914: أصبح اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتجاج على الحرب. وقد احتفلت السيدات الروسيات في اليوم الأخير من شهر شباط للمرة الأولى باليوم العالمي للمرأة وذلك للاحتجاج على الحرب العالمية الأولى. ويذكر أن النساء في أوروبا قد نظمن مسيرات يوم 8 آذار للتعبير عن تضامنهن مع نشطاء السلام.1975: بدأت الأمم المتحدة تحتفل في 8 آذار باليوم العالمي للمرأة. 1975 كان عام الأمم المتحدة العالمي للمرأة.2011: أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أن آذار هو شهر المرأة للتفكير في إنجازاتها غير العادية وتكريم دورها في تشكيل تاريخ الأمة.ويذكر أن موضوع اليوم العالمي للمرأة 2017 هو "كوني جريئة من أجل التغيير" أو 'Be Bold for Change'. وتدعو هذه الحملة الناس للعمل من أجل عالم عملي أفضل، عالم أكثر شمولية من الجنسين.