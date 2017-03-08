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فيديو لحلاق يقصّ شعر مراهق قبل جنازته يثير غضب روّاد الانترنت

publishing date: 08/03/2017 10:05:22
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فيديو لحلاق يقصّ شعر مراهق قبل جنازته يثير غضب روّاد الانترنت
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أثار فيديو  انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي غضب المستخدمين في بريطانيا إذ ظهر فيه حلاق يقوم بقصّ شعر مراهق تحضيراً لجنازته.

وكان والدا كاميرون شادويك، البالغ من العمر 15 عاماً، قد طلبا من الحلاق تصفيف شعر ابنهما للمرة الأخيرة قبل موعد جنازته، وذلك بعدما توفي جراء اصطدام دراجته بعمود للإنارة في مدينة مانشيستر، انكلترا.
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وصُدم أهل كاميرون وعائلته عندما اكتشفوا أن صديق الحلاق قام بتصوير مقطع فيديو عندما كان الأخير يقص له شعره وقام بنشره على الإنترنت.

وتفاعل مستخدمو الموقع بشكل كثيف عندما شاهدوا مقطع الفيديو إذ استنكروا ما فعله المصور معتبرين التصرف غير أخلاقي.

وبدوره، توجّه المسؤول عن صالون الحلاقة باعتذار لعائلة كاميرون وأصدقائه وأشار أنه قام بطرد الشخص الذي قام بتسجيل مقطع الفيديو من صالونه.
 
 
Speaking after his death, Cameron's family described the teenager as a 'beautiful brave boy, taken from us all too suddenly'
 
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