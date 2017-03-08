بعد تعرّضها للسرقة...سيدة تتلقى رسالة محزنة من السارق!

تلقت السيدة الأميركية كريسي ماري رسالة اعتذار من شابٍ يُدعى جايك شرح لها فيها السبب الذي دفعه لسرقة أجراس الرياح الموسيقية من شرفة منزلها الأمامية.



قال جاك في الرسالة إن شقيقته سرقت الأداة لتضعها على نافذة المنزل بعد أن فارقت والدتهما الحياة ولأن الأخيرة تحب الفراشات كثيرًا.

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ووضع جاك في الرسالة ورقة نقدية بقيمة 5 دولارات مشيرًا أنه لا يملك غيرها من الأموال.



وعلى الفور، قامت كريسي ماري بنشر الرسالة التي تلقتها من جايك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بهدف إيجاد جايك وتقديم له ولشقيقته هدية ليتذكرا بها والدتهما.



وعبّرت كريسي ماري عن حزنها لفقدان جايك لوالدته لأنها فقدت أمها عندما كانت في الخامسة من عمرها.



وتفاعل رواد موقع فايسبوك مع الرسالة التي نشرتها كريسي اري معبرين عن تعاطفهم مع حالة جايك.