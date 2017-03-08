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صحة و تغذية
08 آذار 2017
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كيف تقرأ الملصقات على المنتجات الغذائية؟

publishing date: 08/03/2017 11:10:11
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كيف تقرأ الملصقات على المنتجات الغذائية؟
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منذ العام 2005، أضافت الشركات المصنّعة للمواد الغذائية على غلاف منتجاتها معلومات غذائية مفصّلة تخوّل المستهلك معرفة ماذا يتناول بالتحديد.

وتشمل هذه المعلومات عدد السعرات الحرارية، نسبة الدهون، الدهون المشبّعة وغير المشبعة، البروتين، الكوليستيرول، الصوديوم، الكاربوهيدرات، الألياف، السكر والفيتامينات.
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وتساعد هذه الملصقات المستهلك على اختيار الاطعمة المناسبة والصحية له، لذلك سنقدم إليكم في ما يلي بعض النصائح عن كيفية قراءة الملصقات الغذائية واتخاذ القرارات الصحيحة.

- قم بمقارنة حجم الحصة مع الكمية الفعلية التي تتناولها. إذا تناولت الكمية نفسها، ستحصل على نسب العناصر الغذائية المدونة على الملصق.
 
- أنظر دائمًا إلى عدد السعرات الحرارية التي تحتويها الأطعمة وهي مجموع الطاقة المتوفرة في كل حصة وأيضًا الطاقة من الدهون في كل حصة.  

- أنظر إلى نسبة وجود كل من العناصر الغذائية في الأطعمة التي تختارها.

 - قم باختيار المأكولات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والكالسيوم وتفادى الأطعمة التي تحتوي على الدهون كافة والكوليستيرول والصوديوم.
 
 
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