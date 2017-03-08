وسام بريدي يكشف تفاصيل علاقته بريم السعيدي... هل انفصلا؟

أكد الإعلامي وسام بريدي خلال دردشةٍ مع متابعيه على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام أن العلاقة العاطفية التي تربطه بعارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي مستمرة، مشيرًا أنهما قد أعلنا علاقتهما لأن الحب موجود بالفعل.



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ورد وسام على الشائعات التي انتشرت حول انفصاله عن سعيدي قائلاً إنه لا يستغرب ما حصل في ظل انتشار الفضائح في المسلسلات والبرامج والفيديو كليبات كما أضاف أن الإعلام قد وصل إلى مستوى متدنٍ في حين يجب أن تكون وظيفته الأساسية مغايرة. ورد وسام على الشائعات التي انتشرت حول انفصاله عن سعيدي قائلاً إنه لا يستغرب ما حصل في ظل انتشار الفضائح في المسلسلات والبرامج والفيديو كليبات كما أضاف أن الإعلام قد وصل إلى مستوى متدنٍ في حين يجب أن تكون وظيفته الأساسية مغايرة.



وعن السبب الذي دفعه للوقوع في حب ريم، قال وسام إنه أغرم بسبب جمالها الداخلي الذي يفوق جمالها الخارجي: "هي جميلة بأخلاقها وتربيتها وأناقتها وتهذيبها وتعاملها مع الآخرين"، كما أضاف أنه بإمكانه الوثوق بها جدًا.