تحقق الشرطة الروسية مع شركة "Rainbow" التي طوّرت لعبة الكترونية تهدد حياة الأطفال في البلاد بعد انتشارها بكثافة بين هذه الفئة العمرية.وتطلب هذه اللعبة التي سُميت "كيف تصبحين حورية النار" أو "How do you become a fire fairy" من الفتيات اللواتي يستخدمنها تشغيل أزرار الغاز في المطبخ بالسرّ عن أهلهنّ وتكرار كلمات قيل لهنّ إنّها "سحرية" بهدف التحوّل إلى حوريات النار.هذه اللعبة المرعبة أدّت إلى إصابة الطفلة صوفيا إسهوفا البالغة من العمر 5 أعوام بحروق بالغة في جسمها.ويُطلب من الفتيات الخروج من السرير والتجوّل حول الغرفة ثلاث مرات، ثم قول هذه الكلمات "السحرية" التالية: "مملكة آلفي"، "حوريات صغيرات"، "اعطني القوة... هذا أمر" ومن ثمّ التوجه إلى المطبخ لفتح كلّ أزرار الغاز.في سياق ذلك، اعتبرت نائب مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا أنّ هذه اللعبة هي تحريض على الموت باسم 'التلاعب بالوعي البشري" وقالت إنها من ابتكار مهنيين لا هواة.يُذكر أنّ هناك والدة استطاعت انقاذ ابنتها في اللحظة الآخيرة بعدما اكتشفت أنّها تلعب بأزرار الغاز مسببة انباعثه.