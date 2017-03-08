بالفيديو: امرأة تقع ضحية "الترانسفوبيا"... الوحشية التي تعرضت لها لا تصدّق!

لقيت امرأة متحوّلة جنسيًا مصرعها بعدما اقتحم قطاع طرق منزلها وجروها خارجه وقاموا بضربها حتّى الموت.

وفي التفاصيل، جرّ قطاع طرق السيّدة المتحوّلة جنسيًا دندرة دوس سانتوس البالغة من العمر 42 عامًا إلى الشارع وضربوها بأحذيتهم وبلوح خشبي أمام أعين المارّة وسكان فورتاليزا في البرازيل.

الإعلان

وانتشر فيديو لهذا المشهد المروّع أظهر دندرة وهي تتوسل إلى المهاجمين ليتركوها وشأنها، غير أنّ توسلاتها وقعت على آذان صماء.

وبعدما أصبحت مضرجة بالدماء، وضعها المهاجمون داخل عربة يدوية ودحرجوها في زقاق خلفي.

وإذا بدندرة تتوفى متأثرة بجروحها وسط الهتافات والضحك.

ونشرت الشرطة مقطع الفيديو هذا الذي أثار غضب الكثيرين طالبة المساعدة على ايجاد منفذي الجريمة.