إقرار سلاسل العسكريين... كنعان: التسوية التي توصلنا إليها ليست بالمطلق عادلة

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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة المسائية للجان المشتركة ان اقرار الجداول خطوة مهمة وان لم تكن على مستوى الطموحات ، مشيرا الى ان اقرار السلسلة يتم في الهيئة العامة.
واكد كنعان ان الاصلاحات مطلوبة حتى لا تمول السلسلة من جيوب المواطنين ، معتبرا ان الاصلاح المالي وضبط الهدر ومكافحة الفساد خطوات اساسية مطلوبة.
واشار كنعان الى ان "التسوية التي توصلنا اليها ليست بالمطلق عادلة، ولكن يدنا ممدودة وانفتاحنا تام لسماع الملاحظات البناءة، لان من يده في النار ليست كمن يده بالماء".