إقرار سلاسل العسكريين... كنعان: التسوية التي توصلنا إليها ليست بالمطلق عادلة

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة المسائية للجان المشتركة ان اقرار الجداول خطوة مهمة وان لم تكن على مستوى الطموحات ، مشيرا الى ان اقرار السلسلة يتم في الهيئة العامة. ‏واكد كنعان ان الاصلاحات مطلوبة حتى لا تمول السلسلة من جيوب المواطنين ، معتبرا ان الاصلاح المالي وضبط الهدر ومكافحة الفساد خطوات اساسية مطلوبة. ‏واشار كنعان الى ان "التسوية التي توصلنا اليها ليست بالمطلق عادلة، ولكن يدنا ممدودة وانفتاحنا تام لسماع الملاحظات البناءة، لان من يده في النار ليست كمن يده بالماء".

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الى ذلك، أفادت معلومات للـLBCI أن سلاسل العسكريين أقرت لكن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله والنائب هاني قبيسي تقدما باقتراح زيادة درجة للجنود والرتباء لأن الزيادة المعطاة لهؤلاء لا تنسجم مع الزيادات العامة التي تتم.

وكان وزير المال علي حسن خليل أكد في دردشة مع الصحافيين أنه تم أنجاز توحيد الجداول في اجتماع لجنة المتابعة بوزارة المال ، مشيراً الى أن السلسلة لا تعني رفع الحد الادنى للأجور.

كما أكد وزير المال أن الضرائب بما فيها زيادة 1% على tva لا تطال ذوي الدخل المحدود.

هذا، وأعلن النائب جورج عدوان أنه تم انجاز جداول السلسة وسقفها تحت الـ1200 مليار وقال:" قطعنا 60% من النقاش حول الإصلاحات".