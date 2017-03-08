بالفيديو: بمناسبة يوم المرأة العالمي... امرأتان تقودان أكبر طائرة ركاب في العالم

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انتشرت في الساعات الأخيرة صورة حديثة للفنانة السورية ميادة الحنّاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
بمناسبة يوم المرأة العالمي، أتاحت شركة طيران الإمارات لامرأتين عربيتين قيادة أكبر طائرة في العالم وهي من طراز "إيرباص A380".
وتمكنت القبطان نيفين درويش، المصرية الجنسية، من قيادة هذا النوع الكبير من الطائرات في العالم بنجاح، في رحلة من دبي إلى فيينا بمشاركة مساعدتها الأولى، الشابة الإماراتية عليا المهيري، وهي الأصغر سناً كضابط أول في دولة الإمارات.
كما أصدر طيران الإمارات تقريرًا يبين الدور المهم للمرأة في الشركة، إذ تمثل النساء نسبة 44 في المئة من طاقم العاملين في طيران الإمارات، أي أكثر من 29 ألف موظفة من 25 جنسية مختلفة، تعمل نحو 18 ألف منهن بطواقم الطائرات، بينما تتوزع الأخريات بين مناصب تقنية ومهنية وقيادية.