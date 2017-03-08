مسيرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان

عيّن مجلس الوزراء اللواء عماد عثمان مديرا عاما جديدا لقوى الامن الداخلي.

من هو اللواء عماد عثمان؟

هو من مواليد 1965، الزعرورية - الشوف، متأهل من السيدة منى نصر الدين وله ولدان.

دخل المدرسة الحربية بتاريخ 09/01/1984 وتخرج منها برتبة ملازم بتاريخ 01/08/1986، تدرج في الرتب إلى أن رقي إلى رتبة لواء بتاريخ 08/03/2017، وعين مديرا عاما لقوى الامن الداخلي.

الإعلان

المراكز التي شغلها خلال سنوات خدمته:

- 1987 - 1989: تدرج في الخدمة في مراكز قوى الامن الداخلي على اختلاف انواعها (فصائل اقليمية - مفارز سير - مفارز طوارىء - امن السجون - تدريب في معهد قوى الامن الداخلي).

- 1993: الالتحاق بسرية حرس رئاسة الحكومة آمر فصيلة مواكبة دولة رئيس مجلس الوزراء.

- 2004: مساعد رئيس قسم الابحاث والدروس في معهد قوى الامن الداخلي.

- 2005: تولى منصب مدير مكتب معالي وزير الداخلية والبلديات.

- 2008: تولى منصب رئيس فرع معلومات بيروت في شعبة المعلومات.

- 2009: تولى منصب قائد سرية حرس رئاسة الحكومة في عهد دولة الرئيس سعد رفيق الحريري.

- 2012: تولى منصب رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.

- 2012: تولى منصب رئيس شعبة المعلومات.

- شارك في العديد من الدورات والمؤتمرات في لبنان والخارج في مجالات مختلفة نال بموجبها عدة شهادات، أبرزها في مجال مكافحة التجسس - مواجهة ومكافحة الجرائم الارهابية - أمن وحماية الشخصيات الهامة - إدارة الازمات للتخفيف من آثار الأنشطة الارهابية - مكافحة جرائم الانترنت، ... الخ.

- يتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية.

حائز على الأوسمة والميداليات التالية:

- وسامي فجر الجنوب والوحدة الوطنية.

- وسام الارز الوطني من رتبة (فارس - ضابط).

- وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة (ثالثة - ثانية)

- ميدالية وزارة الداخلية والبلديات.

- ميدالية الأمن الداخلي.

- ميدالية الجدارة".