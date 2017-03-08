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مسيرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان

publishing date: 08/03/2017 12:35:01
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مسيرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان
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عيّن مجلس الوزراء اللواء عماد عثمان مديرا عاما جديدا لقوى الامن الداخلي.
 
من هو اللواء عماد عثمان؟ 
هو من مواليد 1965، الزعرورية - الشوف، متأهل من السيدة منى نصر الدين وله ولدان.
 
دخل المدرسة الحربية بتاريخ 09/01/1984 وتخرج منها برتبة ملازم بتاريخ 01/08/1986، تدرج في الرتب إلى أن رقي إلى رتبة لواء بتاريخ 08/03/2017، وعين مديرا عاما لقوى الامن الداخلي.
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المراكز التي شغلها خلال سنوات خدمته:
- 1987 - 1989: تدرج في الخدمة في مراكز قوى الامن الداخلي على اختلاف انواعها (فصائل اقليمية - مفارز سير - مفارز طوارىء - امن السجون - تدريب في معهد قوى الامن الداخلي).
- 1993: الالتحاق بسرية حرس رئاسة الحكومة آمر فصيلة مواكبة دولة رئيس مجلس الوزراء.
- 2004: مساعد رئيس قسم الابحاث والدروس في معهد قوى الامن الداخلي.
- 2005: تولى منصب مدير مكتب معالي وزير الداخلية والبلديات.
- 2008: تولى منصب رئيس فرع معلومات بيروت في شعبة المعلومات.
- 2009: تولى منصب قائد سرية حرس رئاسة الحكومة في عهد دولة الرئيس سعد رفيق الحريري.
- 2012: تولى منصب رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.
- 2012: تولى منصب رئيس شعبة المعلومات.
- شارك في العديد من الدورات والمؤتمرات في لبنان والخارج في مجالات مختلفة نال بموجبها عدة شهادات، أبرزها في مجال مكافحة التجسس - مواجهة ومكافحة الجرائم الارهابية - أمن وحماية الشخصيات الهامة - إدارة الازمات للتخفيف من آثار الأنشطة الارهابية - مكافحة جرائم الانترنت، ... الخ.
- يتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية.
 
حائز على الأوسمة والميداليات التالية:
- وسامي فجر الجنوب والوحدة الوطنية.
- وسام الارز الوطني من رتبة (فارس - ضابط).
- وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة (ثالثة - ثانية)
- ميدالية وزارة الداخلية والبلديات.
- ميدالية الأمن الداخلي.
- ميدالية الجدارة".
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