آخر التطورات بين جنبلاط ورئيس مؤسسة عبدالله العطية للطاقة والتنمية المستدامة

إستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو رئيس مؤسسة عبدالله العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة عبدالله بن حمد العطية يرافقه سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري ، بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي، وتم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة .

وقد استبقى جنبلاط ضيوفه الى مائدة العشاء.