شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 09 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
علوم وتكنولوجيا
08 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

ما سر صورة بوتين المطلية بالذهب على هواتف نوكيا 3310... وكم سيصبح سعره؟

publishing date: 08/03/2017 15:42:06
episodes
ما سر صورة بوتين المطلية بالذهب على هواتف نوكيا 3310... وكم سيصبح سعره؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أطلقت شركة كافيار، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة، هاتف نوكيا 3310 "الأسطوري" بنسخة جديدة تحمل صورة الرئيس الروسي، فلاديميربوتين، المطلية بالذهب.

 

وذكرت شركة كافيار على موقعها أنّها أرادت أن تضيف الذهب والترف والطابع الروسي إلى الهاتف الجديد الذي تعتبر عودته حدث مهم لا يمكن الإغفال عنه.

 
الإعلان

وتسوّق الشركة للمنتج من خلال مزايا هاتف نوكيا 3310 ألا وهي: متانته وطول عمر بطاريته.

 

وسيصل سعره إلى نحو 1700 دولار أميركي بدلًا من 52 دولار، السعر الذي اقتُرح له.

 

لكن ما يخيّب الأمل في الهاتف هو افتقاره  لخدمة الاتصال بشبكة "واي فاي"، لكن شركة كافيار لم تكترث لذلك.

 

ويعتقد المصممون أن نسخة الهاتف ذات الطابع الفخم مع وجود صورة الرئيس الروسي المطلية بالذهب، ستلقى رواجا كبيرا ونجاحا ساحقا، على الرغم من وجود هواتف ذكية ذات ميزات منافسة له.

 
 ​
المصدر
اخترنا لكم (6)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact