ما سر صورة بوتين المطلية بالذهب على هواتف نوكيا 3310... وكم سيصبح سعره؟

أطلقت شركة كافيار، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة، هاتف نوكيا 3310 "الأسطوري" بنسخة جديدة تحمل صورة الرئيس الروسي، فلاديميربوتين، المطلية بالذهب.

وذكرت شركة كافيار على موقعها أنّها أرادت أن تضيف الذهب والترف والطابع الروسي إلى الهاتف الجديد الذي تعتبر عودته حدث مهم لا يمكن الإغفال عنه.

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وتسوّق الشركة للمنتج من خلال مزايا هاتف نوكيا 3310 ألا وهي: متانته وطول عمر بطاريته.

وسيصل سعره إلى نحو 1700 دولار أميركي بدلًا من 52 دولار، السعر الذي اقتُرح له.

لكن ما يخيّب الأمل في الهاتف هو افتقاره لخدمة الاتصال بشبكة "واي فاي"، لكن شركة كافيار لم تكترث لذلك.

ويعتقد المصممون أن نسخة الهاتف ذات الطابع الفخم مع وجود صورة الرئيس الروسي المطلية بالذهب، ستلقى رواجا كبيرا ونجاحا ساحقا، على الرغم من وجود هواتف ذكية ذات ميزات منافسة له.

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