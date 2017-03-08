واشنطن والحلف الاطلسي ينددان بعزم كوسوفو على انشاء جيش

دان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأربعاء خطط كوسوفو لإنشاء جيش وطني، وهي خطوة قد تثير غضب الأقلية المتحدرة من أصول صربية وبلغراد.

وينتشر جنود يقودهم حلف شمال الأطلسي في أراضي كوسوفو منذ حربها مع صربيا بين عامي 1998 و1999، إلا أن قرارا للأمم المتحدة يمنعها من إنشاء جيش خاص بها.

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وتملك كوسوفو قوة امنية وقوة نخبة للشرطة.

وكانت كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 رغم معارضة بلغراد ويشكل المتحدرون من أصول ألبانية معظم سكانها.