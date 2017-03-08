شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 09 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
كلام الناس
21:30
كلام الناس
القائمة
أخبار دولية
08 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

هل خسر داعش معظم الأراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا؟

publishing date: 08/03/2017 17:38:00
episodes
هل خسر داعش معظم الأراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أعلن مسؤول أميركي الأربعاء أن تنظيم الدولة الإسلامية خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، ويسعى جاهدا للاحتفاظ بما تبقى له من أراضي "الخلافة" التي أعلنها.

 

 ومنذ صيف 2014 عندما كان التنظيم في ذروته، قبل الحملة التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضده، فقد الجهاديون 65% من الأراضي التي كانوا يستولون عليها في شمال سوريا والمناطق الواسعة التي سيطروا عليها في العراق، بحسب مسؤول الدفاع الأميركي.

 
الإعلان

 وأشار المسؤول إلى أن التنظيم يدرس مرحلة ما بعد خسارته التي تبدو محققة لمعاقله في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية.

 

    

وقال المسؤول "لا اعتقد أنهم تخلوا عن رؤيتهم بشأن الخلافة بعد"، مشيرا إلى ان التنظيم المتطرف يأمل بالاحتفاظ بأجزاء من شرق سوريا وغرب العراق.

 

 واضاف "إنهم لا يزالون يعتقدون أنهم يستطيعون الصمود، ولا يزالون يخططون لمواصلة العمل كدولة وهمية تتركز في وادي الفرات".

 

 وفي الموصل استعادت القوات العراقية مدعومة بتغطية جوية من التحالف، السيطرة على الجانب الشرقي من المدينة، وتحقق تقدما تدريجيا باتجاه الجانب الغربي في قتال دامٍ
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact