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08 آذار 2017
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رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي يزور إسرائيل

publishing date: 08/03/2017 17:49:46
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رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي يزور إسرائيل
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 وصل رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الجنرال بيتر بافل الأربعاء إلى إسرائيل، بدعوة من هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفاد بيان من الجيش.

 وافتتحت بعثة إسرائيلية في 16 كانون الثاني الماضي في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

 وإسرائيل عضو في الحوار المتوسطي الذي أطلقه الحلف الأطلسي، والذي يضم الجزائر ومصر والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس، بهدف ضمان "الأمن والاستقرار" في المتوسط.

 ويشارك عسكريون إسرائيليون أيضا في دورات يمظمها الحلف.

 ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنرال بافل سيزور قواعد عسكرية إسرائيلية عدة، من دون مزيد من التفاصيل.

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