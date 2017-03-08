عز الدين لـ"الجمهورية": لإعطاء فرَص متساوية لأصحاب الكفاءات

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انتشرت في الساعات الأخيرة صورة حديثة للفنانة السورية ميادة الحنّاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين ان آليّة التعيينات المعتمدة في الفئة الاولى الادارية لا تشمل التعيينات الامنية والقضائية.
وأضافت في حديث لـ"الجمهورية" انه "من الضروري أن تبقى الآلية في الوظائف الاولى في الادارات من اجل توحيد المعايير التي سيتمّ على أساسها اختيار الاسم، وإعطاء فرَص متساوية لأصحاب الكفاءات لكي يتقدموا الى هذه الوظائف".