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عز الدين لـ"الجمهورية": لإعطاء فرَص متساوية لأصحاب الكفاءات

publishing date: 08/03/2017 23:55:23
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عز الدين لـ&quot;الجمهورية&quot;: لإعطاء فرَص متساوية لأصحاب الكفاءات
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رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين ان آليّة التعيينات المعتمدة في الفئة الاولى الادارية لا تشمل التعيينات الامنية والقضائية.

وأضافت في حديث لـ"الجمهورية" انه "من الضروري أن تبقى الآلية في الوظائف الاولى في الادارات من اجل توحيد المعايير التي سيتمّ على أساسها اختيار الاسم، وإعطاء فرَص متساوية لأصحاب الكفاءات لكي يتقدموا الى هذه الوظائف".

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